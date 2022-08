Kun vanhan talon ostaja aikoo heti lähteä tapettikauppaan, on arkkitehdin neuvo: "Pysähdy hetkeksi"

Kun Helena Hietanen ja hänen miehensä Jaakko Niemelä astuivat nykyisen kotitalonsa pihaan, he purskahtivat itkuun. Pariskunta ymmärsi tulleensa kotiin.

Kuvataiteilija Niemelä on syntyjään Raumalta. Hänellä oli palo palata, eikä kuvanveistäjävaimo pistänyt hanttiin.

Nyt kuvataiteilijalla on työpiste Rauman satamassa ja koti 202-vuotiaassa talossa Vanhassa-Raumassa.

Vanhassa talossa asuminen on opettanut paljon perinteisiä korjaustapoja, kertoo Helena Hietanen.

Rikkinäinen korjataan, parannus harkitaan

Hietasen ja Niemelän ostaman Kiviniemenkadun talon edellinen omistaja oli Rauman pitkäaikainen neuvonta-arkkitehti Kalle Saarinen . Uusien asukkaiden oli helppo luottaa, että rakennus on perusasioiltaan kunnossa, kuten olikin. Seitsemän asuttua vuotta ei ole paljastanut katastrofeja.

Arkkitehti Hanna Elolla on siihen sanansa sanottavana. Hietanen ja Elo kuuluvat työryhmään, jonka tuore kirja Koteja Vanhassa Raumassa ilmestyi kesällä.

– Hirsirakennus voidaan korjata. Ihminen näkee helposti vanhassa talossa vain rapistuneen ulkoseinän, vaikka rakennus on muuten hyvässä kunnossa, Elo muistuttaa.

Elo Sødergren arkkitehdit Oy:n arkkitehti Hanna Elo luottaa vanhojen talojen terveisiin rakenteisiin, kun rakennuksen ilmanvaihto on kunnossa.

Ammattilainen voi nähdä jo silmällään talon kunnon. Ongelmia on saattanut tulla, jos on korjattu väärin tai väärillä materiaaleilla. Hän ei innostu nykyaikaisesta kosteusmittauskulttuurista.

– Kosteutta ja mikrobeja on kaikkialla, kaikissa rakennuksissa. Sillä logiikalla lähes jokainen talo olisi vaurioitunut, eikä niin suinkaan ole, Elo sanoo.

– Jos jokin on rikki, pitää korjata. Kun miettii parannuksia, kannattaa punnita tarkkaan, tarvitaanko muutoksia oikeasti.

Talo on ikuinen matka

Esi-Puondin piharakennuksen lattia on kierrätetty Rauman vanhalta nahkatehtaalta, joka purettiin.

– Sitten tuli ajatus huoneiden tapetoinnista. Nykyään on niin paljon kauniita tapetteja.

Taas mieli kuitenkin muuttui. Pienet huonetilat olisivat menneet tukkoon kuviotapeteilla. Päädyttiin maalaamiseen. Sekin on ollut ajattelutyötä vaativa seikkailu. Sävyjä on ihmetelty ja valittu hartaasti.

– Paljon on myös hutiostoksia, jotka ovat jääneet purkkiin. Nyt en enää edes ajattele tapetointia.

Pysähdy hetkeksi. Se on Hanna Elon viisas neuvo. Vanhassa talossa pitää elää sen ehdoilla.

– On siinä vähän filosofinenkin ote asiaan. Talo on matka, joka ei koskaan tule päämääräänsä. Sen päätehtävä on antaa lämpöä ja suojaa.