Oulun torille hotellia rakennuttava kiinteistöosakeyhtiö asetettiin konkurssiin – velat SRV:lle yli 13 miljoonaa euroa

Miljoonavelat rakennusyhtiö SRV:lle

Kiinteistö Oy Oulun Torihotellin velat rakennusyhtiö SRV:lle ovat 13,6 miljoonaa euroa. Kiinteistöyhtiö jätti maksamatta SRV:lle ensimmäisen kerran laskun 26.4.2021 ja tämän jälkeen maksamattomia laskuja on kertynyt yhteensä 23, joista viimeisin on erääntynyt 7.3.2022. Laskuja on siten kertynyt keskimäärin noin kahden viikon välein ja laskujen kokonaissumma on määrältään 13.599.938,38 euroa, selviää Oulun käräjäoikeudelle jätetystä konkurssiasiakirjoista.