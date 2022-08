Asiakaskadosta kärsivä Tampereen kauppahalli remontoidaan, mutta riittääkö se houkuttelemaan ihmisiä takaisin? Suora lähetys kello 14

Asiakasmäärä väheni entisestään koronan myötä, eikä paluuta entiseen ole vieläkään nähty. Monelle kauppahallin myyjälle pudotus on ollut liikaa, eikä toiminta ole enää kannattavaa.

Remontin suunnittelutyöt jo käynnissä

Kauppiailla on ratikan ja koronan jälkeen edessään vielä kolmas poikkeusaika: remontti. Kauppahallin perusparannuksen kolme vuotta kestävä suunnittelutyö on aloitettu keväällä, ja rakennustyöt on tarkoitus saada käyntiin vuonna 2025.