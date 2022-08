Sähköyhtiöt tarjoavat asiakkaille erilaisia tapoja selvitä jättimaksuistaan – katso, olisiko näistä sinulle apua

Ensi talvesta on tulossa monelle sähkölämmitteisessä talossa asuvalle karu. Sähkönhinnat kolminkertaistuvat tänä syksynä esimerkiksi Tampereella 11 sentistä 33 senttiin kilowattitunnilta. Lisää korotuksia odotetaan.

Sähköyhtiöillä on eri tapoja antaa maksuaikajoustoa asiakkaille. Tärkeintä on, että asiakas on yhteydessä hyvissä ajoin yhtiöön maksuajan järjestämiseksi.