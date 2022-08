Lihavuuden lääkehoito harppaa jälleen eteenpäin uudella valmisteella – osalle potilaista hoito tulee kuitenkin kalliiksi

Helsingin yliopiston lihavuustutkimusyksikön professori Kirsi Pietiläinen kertoo, että kyseinen aine, semaglutidi, on käytössä diabeteksen hoidossa pienempänä annoksena. Lihavuuden hoitoon tarkoitettu semaglutidi on jo saanut luvan EU:ssa ja nyt sitä odotetaan Suomen markkinoille.

– Semaglutidi on suolistohormoni, joka alentaa verensokeria. Diabeteksen hoitoon tarjotaan pieni annos mutta lihavuuteen tarvitaan iso annos, jotta se vaikuttaa kunnolla aivojen kylläisyyskeskukseen.

Helsingin yliopiston lihavuustutkimusyksikön professori Kirsi Pietiläinen tiivistää, mitä lihavuus nykytieteen mukaan on.

Nyt lihavuutta voidaan hoitaa jo monilla lääkkeillä: on pistoshoitoa ja tablettihoitoa. Ja tässä suhteessa tutkimus harppoo vauhdilla eteenpäin. Uusimmasta tutkittavasta aineesta, tirtsepaditidista, on saatu Pietiläisen mukaan niin voimakkaita tuloksia, että ne lähestyvät jo mietoa lihavuusleikkaustulosta.

– Lihavuusleikkaus vielä toistaiseksi pesee tämänkin lääkkeen mutta se on hyvällä matkalla lihavuusleikkauksen lukemiin.

Lääkehoito ilman Kelaa nielee rahaa

Kilojen pudottamista avittavan lääkehoidon saaminen saattaa estyä, jos sitä halajava on niin sanotusti terve lihava mutta rahaa ei löydy tarpeeksi. Lihavuuslääkkeet ovat nimittäin rajoitetusti peruskorvattavia ja ilman Kela-korvausta niiden käyttö vaatii varoja.

– Jos olet lihava ja verensokerit ovat normaalit, et pysty saamaan korvattavuutta mihinkään näistä suolistohormoneista. Ja sama tilanne on myös diabeetikoilla, joilla on hyvä hoitotasapaino. Myöskään silloin ei voi saada korvattavuutta.