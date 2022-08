Itärajan pankkiautomaatit tyhjenevät nyt ennätysvauhtia – venäläisturistit löysivät keinon nostaa euroja Suomessa pakotteista huolimatta

On kuitenkin olemassa kansainvälisiä luotto- ja maksukortteja, joita venäläiset voivat vielä käyttää matkustaessaan Venäjän ulkopuolella. Tällainen on esimerkiksi kiinalainen UnionPay-kortti. Suomessa on havaittu, että venäläiset käyttävät nyt tätä korttia nostaakseen rahaa ostosmatkoillaan Kaakkois-Suomessa ja itärajalla.