Opiskelijaravintoloilla on edessä vaikea syksy, sillä ateriahinta ei saa nousta – kokoliha vaihtuu murekkeisiin, keittopäiviä tulee lisää

Nyt todellisuus on se, että jotkut ruokalajit todennäköisesti poistuvat ruokalistalta, kun kaikkia raaka-aineita ei enää ole varaa ostaa tukusta.

Juveneksen toimitusjohtaja Päivi Lindénin mukaan ruokalistoja joudutaan sopeuttamaan koko ajan sen mukaan, mikä on sesongissa ja milloinkin edullista.

Lindén toteaa, että vuodessa ravintolaruoan tukkuhinta on noussut yli 13 prosenttia, joka tarkoittaa yhden annoksen kohdalla useita kymmeniä senttejä.

Myös raaka-aineiden saatavuuksissa on ollut haasteita, mutta ruoan laadusta ei Lindénin mukaan kuitenkaan tulla tinkimään.

Euro olisi riittänyt

Opiskelijaravintolat eivät voi nostaa ateriahintoja, sillä opiskelijalounaalla on enimmäishinta, jota se ei saa ylittää. Hintaa säädellään valtioneuvoston asetuksella.

Opiskelijoiden maksama hinta opiskelijalounaasta nousee lokakuussa 50 sentillä. Ennen kesää lounas maksoi 2,70 euroa, kun reilun kuukauden päästä aterian hinta on 3,20 euroa.

– Valtiontuki on nyt se, josta täytyisi saada päätös ja riittävä korotus. Enimmäishinnan kanssa ne ovat keskeisimmät ratkaisut tilanteeseen, koska raaka-aineiden hintoihin emme pysty vaikuttamaan, Brink pohtii.

Monelle päivän tärkein ateria

Vaikka lounastajien määrä kahtena edellisvuonna on romahtanut, opiskelijaravintolat ovat kuitenkin luottavaisia sen suhteen, että opiskelijat löytävät takaisin edullisen ja ravitsevan opiskelijaruoan ääreen.

Terveydenhoitajaksi opiskeleva Jonna Dorff miettii, että 50 senttiä lisää aterian hintaan ei ole kovin iso korotus, koska tarjolla on kuitenkin monipuolista ruokaa. Hän veikkaa, että ruoka tulee kuitenkin opiskelijaravintolassa halvemmaksi, kuin jos aterian valmistaisi kotona.

– Salaattivalikoima on tärkeä ja se, että tarjolla on monipuolisesti kaikkea. Ruuan terveellisyydestä ei saa karsia. Vaikka valikoima muuttuisi, niin jos terveys karsitaan pois, niin se on askel huonompaan suuntaan, Terhi Kärkkäinen miettii.