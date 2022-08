Vankila pelasti lapinlehmän sukupuutolta – katso suora lähetys kello 14.45, kun “kansallisaarre” aloittaa uuden elämän Tervolassa

Tervolassa on koettu kauan odotettu hetki, kun jopa 4000 vuoden takaista perimää kantavat alkuperäiskarjojen edustajat ovat vihdoin saapuneet Louen laitumille Pelson vankilatilalta.

Alkuperäiskarja on osa Maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämää geenivaraohjelmaa, jonka merkitys Suomelle on mittaamaton. Sukupuutolta pelastettu lapinlehmä on historiansa ja ominaisuuksiensa vuoksi suuri aarre.