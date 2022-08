Päijänteen syvänteestä löytyi jatkosodanaikaiset lentäjän saappaat – lähes 80 vuotta sitten kadonneen hävittäjän mysteeri on ratkeamassa

Konetta ja lentäjää on etsitty aika ajoin. Viimeisimmät laajemmat etsinnät tehtiin noin vuosi sitten . Tulokset jäivät laihoiksi, kunnes hämeenlinnalainen kaikuluotausharrastaja Kari Ylönen innostui etsimään hylkyä kuultuaan Pyryn etsintää käsittelevän Ylen jutun radiosta.

Metallisia koneen osia on levinnyt laajalle alueelle Päijänteen pohjaan.

Vahvat todisteet vainajasta

Ylönen lähetti kuvat löydöstään Suomen Ilmailumuseon intendentti Matias Laitiselle . Hän tunnisti osien olevan samanlaisia, joita Pyry-hävittäjissä on. Saappaat hän tunnisti jatkosodan aikaisiksi lentäjän jalkineiksi, Nokian Ukko-saappaiksi. Niiden varressa oleva solki on selkeä tuntomerkki. Kuvissa näkyy myös kangasmytty, jonka Laitinen arvioi olevan avaamaton laskuvarjo.

Harrastajien apu ratkaisi mysteerin

Koneen etsintöihin viime syksynä osallistunut Lahden Pigviinien puheenjohtaja Sakari Nieminen on tyytyväinen löytöön. Hän on ammattisukeltajana ollut uransa varrella ollut pelastamassa esimerkiksi arvoposliineita uponneesta laivasta. Nieminen tietää, että nyt löytyneiden jäänteiden nostaminen ei ole helppo juttu.

– Päijänteessä on muuten hyvä näkyvyys, mutta jos pohjasta nostaa yhdenkään esineen, pohjan humus sekoittu veteen ja näkyvyys rajoittuu kymmeniin sentteihin. Herkästi hajoavien esineiden nostamiseen tarvitaan yleensä esimerkiksi laatikkoa, jonka avulla ne voidaan tuoda pintaan, hän kertoo.

Hämeen poliisilaitos tutkii tapausta kuolinsyyn tutkintana, eikä siksi kommentoi tapauksen yksityiskohtia. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hannu Liimatainen sanoo, että tapaus on hyvin harvinainen. Tutkintaan on pyydetty virka-apua Rajavartiolaitokselta. Sen sukeltajien on tarkoitus tutkia onnettomuuspaikka lähiaikoina.