Tietomurtoja tapahtuu nyt enemmän kuin koskaan, mutta rikollisia ei saada kiinni – viime vuonna 96 prosenttia tapauksista jäi selvittämättä

Tietomurtojen selvitysprosentti on viime vuosina laskenut tasaisesti. Samaan aikaan poliisille ilmoitettujen tapausten määrä on noussut rajusti.

Kohteena useimmiten tavalliset kansalaiset

– Aika paljon on sosiaalisten tilien murtoja, joissa on saatu haltuun salasana, kirjauduttu sinne ja kiristetty lunnaita, tai sitten alettu lähettää vaikkapa huijausviestejä sometileillä. Tämä näkyy viime vuoden tilastoissa ilmiönä aika voimakkaasti, rikostarkastaja Mikko Rauhamaa toteaa.

Lapsi voi tilata palvelunestohyökkäyksen kouluun

– Karuimpana esimerkkinä lapsi pystyy ostamaan palvelunestohyökkäyksen kouluaan kohtaan. Näitäkin on viime vuosina näkynyt. Sitten on kansainvälisiä ryhmittymiä, jotka ovat päättäneet syystä tai toisesta kohdistaa toimensa Suomeen. Tilaaja voi olla lähes kuka tahansa.

Pulaa osaajista

– Me olemme mainostaneet, että tarvitsemme poliiseja, mutta näillä alueilla tarvitsemme aika paljon siviiliosaamista: insinöörejä, big data-asiantuntijoita ja kaikkea siltä väliltä. Niiden haaliminen on kova työ Suomen kokoisessa valtiossa. Kilpailu on kovaa eikä valtio ole ehkä se ykköstyökohde tällä hetkellä. Tämä on todella iso haaste meille.