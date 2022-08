STM:n uusi kansliapäällikkö: Ikäihmisten kotihoitoon tarvitaan lisää lääkäripalveluja, ympärivuorokautisia hoivapaikkoja on riittävästi

Suomessa ei ole koko terveydenhuollon kriisiä, vaikka hoitajapula on ratkaisematta ja päivystykset ovat kesällä taas ruuhkautuneet pahasti eri puolella Suomea, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön uusi kansliapäällikkö.

Uutisointi on Niemen mukaan myös yksi syy hoitajapulaan.

Hoitajamitoitukseen tarvitaan vielä tuhansia hoitajia

– Minulla ei ole siihen vielä valmista vastausta. Se on viime kädessä poliittinen ratkaisu, Niemi sanoo.

Hallituspuolue keskusta on esittänyt , että hoitajamitoituksen voimaantuloa tulisi lykätä hoitajapulan vuoksi.

Suomella ei etulyöntiä ulkomaisiin hoitajiin

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on vaatinut (siirryt toiseen palveluun) sosiaali- ja terveysministeriön työryhmältä keinoja hoitajapulan ratkaisemiseksi.

– Näistä toimenpiteistä varmasti kerrotaan, kun budjettiriihi on ensi viikon lopulla ohi, kansliapäällikkö Niemi sanoo.

Työryhmä on etsinyt ratkaisuja hoitajapulaan viime marraskuusta lähtien. Ryhmä kartoittaa muun muassa sitä, paljonko hoitajakoulutuksen saaneita toimii muilla aloilla ja on työmarkkinoiden ulkopuolella.

– Ihan nopeita keinoja meillä ei valitettavasti juurikaan ole. Vähän pitemmällä aikajänteellä koulutusmäärien lisääminen on yksi iso keino, Niemi sanoo.

Yksi nopea keino ovat hoiva-avustajat. Niemen mukaan heitä on saatu koulutettua tähän mennessä noin 1 000, ja koulutusmäärää voidaan jonkin verran nopeastikin nostaa.

– Sitten on kysymys, että saadaanko koulutettavia niin paljon kuin on mahdollisuus kouluttaa.

Palkkaus ei kuulu ministeriölle. Kansliapäällikkö kuitenkin huomauttaa, että hoitajien palkkaus on jatkossa osa hyvinvointialueiden kokonaismenoja.

– Rahoitus joutuu sopeutumaan siihen palkkaratkaisuun, joka kulloinkin on voimassa.

Ikäihmisten hoivapaikkoja riittävästi, kotihoitoa parannettava

Päivystyksistä on kerrottu kesällä, että suuri syy päivystysruuhkiin ovat huonokuntoiset ikäihmiset. Heidät on tuotu usein kotihoidosta päivystykseen, jossa heille ei ole järjestynyt jatkohoitopaikkaa.

Kansliapäällikkö Niemen johtopäätös tästä ei ole se, että Suomessa on liian vähän ikäihmisten ympärivuorokautisia hoivapaikkoja, vaan ennemminkin se, että kotihoitoa pitää parantaa.

– Ei niitä kokonaisuutena arvioiden liian vähän ole. Pitkän aikavälin tavoite on, että me parannamme kotihoidon mahdollisuuksia. Se on ikäihmisenkin kannalta parempi vaihtoehto, kun se voidaan laadukkaasti järjestää.