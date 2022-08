Katso suorana klo 12: Jyväskylän ydinkeskustassa alkaa myllerrysten vuodet – taipuuko parkkihalli väestönsuojaksi?

P-Paraati -hankkeen aikana maailmanpoliittinen tilanne on kiristynyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Samalla on virinnyt keskustelu väestönsuojista.

Kuntalaisaloite yleisestä väestönsuojasta

Suomessa on noin 54 000 väestönsuojaa ja niissä on tilaa 4,4 miljoonalle ihmiselle. Suomen väliluku on nyt 5,5 miljoonaa. Valtaosa väestönsuojista on kiinteistökohtaisia suojia. Yleisiä väestönsuojia ei ole rakennettu enää vuoden 2011 jälkeen.