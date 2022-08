Herätys: Fortumilla menisi hyvin ilman Uniperia | Vesi on yksityisomaisuutta Chilessä | Hauskanpito ehkäisi vanhempien uupumusta

Fortumin Markus Rauramo: Uniper on yksi energiasodan häviäjistä

Euroopan energiakriisi syvenee. Energiayhtiö Fortum on vaikeassa tilanteessa, vaikka sen muu toiminta tytäryhtiö Uniperia lukuun ottamatta on plussalla. Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo on Ykkösaamun suorassa haastattelussa kello 10.05 alkaen TV1:ssä ja Yle Radio 1:ssä.