Herätys: Tutustuimme hoiva-avustajien arkeen | Ekonomisti luopuisi stressitesteistä | Valkovenäläinen yliopisto pakeni Liettuaan

Juhana Brotherus arvioi, että asuntolainojen kuuden prosentin stressitesti on liian tiukka.

Vilnassa toimiva European Humanities -yliopisto (EHU) on siitä erikoinen, että se on oikeastaan väärässä maassa . Yliopisto perustettiin 30 vuotta sitten Valko-Venäjällä, mutta kun yksinvaltainen Aljaksandr Lukašenka kiristi otettaan, se muutti Liettuaan vuonna 2005.

Valtaosa opiskelijoista on valkovenäläisiä, mutta myös venäläisiä opiskelijoita on paljon. Viisi yliopiston entistä tai nykyistä oppilasta on poliittisia vankeja Valko-Venäjällä. Valko-Venäjän hallinto syyttää yliopistoa nuorten aivopesusta länsimaisiin ideologioihin, mikä lisää opiskelijoiden turvattomuutta.