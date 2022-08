Aleksanterin teatteriin sovitellaan hotellia – uusi omistaja ja teatterin johtaja vastaavat, mitä se tarkoittaa teatteritoiminnan kannalta

– Tarkoitus on, että tämä rakennus pysyy aina pääosin kulttuurikäytössä, sanoo BOA Groupin eli ostajatahon hallituksen jäsen Arto Martonen Ylelle.

Aleksanterin teatteri on vierailuteatteri, eli sillä ei ole omaa esitystoimintaa vaan talon toiminnasta vastaava Bulevardin Teatteriyhdistys vuokraa tiloja eteenpäin esimerkiksi konsertteja sekä teatteri- ja tanssiesityksiä varten. Lisäksi talon harjoitustiloja vuokraavat muun muassa monet tanssikoulut.

Martosen mukaan kiinteistössä on potentiaalia kulttuurikäytön lisäksi kuitenkin myös lisärakentamisessa ja majoituskäytössä.

– Siinä on erilaisia mahdollisuuksia, mitä ollaan pyöritelty, että saataisiin museotoimintaa tai mahdollisesti hotellitoimintaa tulevaisuudessa.

Aleksanterin teatteri sijaitsee Helsingin Bulevardilla. Kuva on vuodelta 2017.

Teatterisali on kaavalla turvattu

– Tiedän, että itse teatterista, jossa on teatterisali, ei pysty muuttamaan hotellia ja se on ihan kaavalla turvattu, Jokinen sanoo.

Jokinen kertoo, että tilanne vaatii selvittelyä, mutta hänelle on sanottu kaiken jatkuvan kuten ennenkin. Hotelli- ja museotoiminnasta hänelle ei ole puhuttu vielä mitään.

– Se on minulle vielä kohtuullisen tuntematonta, mitä tässä tapahtuu ja miten tämä konkreettisesti ja juridisesti menee. Vielä ei ole muuta tapahtunut kuin kauppa tehty.

Martonen toivoo teatteriyhdistyksen jatkavan vuokralaisena. Tavoitteena on hänen mukaansa, ettei mikään muuttuisi toiminnassa.

Remontti suunnitelmissa

Aleksanterin teatterin remonttitarve on ollut otsikoissa jo vuosia. Rakennus on päässyt rapistumaan, ja aiemmin on arvioitu, että siihen tarvitaan jopa 40 miljoonan euron arvoinen peruskorjaus.