Puolustusvälinekonserni Nammo rakentaa uuden nallitehtaan Laukaan Vihtavuoreen – uusi tehdas työllistää yli 50 henkilöä

Kansainvälinen puolustusvälinekonserni Nammo on päättänyt rakentaa uuden nallitehtaan Laukaan Vihtavuoreen. Investoinnin suuruus on 33 miljoonaa euroa, ja uusi tehdas on tarkoitus saada kaupalliseen käyttöön vuonna 2025. Tehdas työllistää käynnistyttyään yli 50 henkilöä.