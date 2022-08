Jyväskylän liikunnan suurhanke Hippokselle välähti vihreä valo – valitukset kaatuivat hallinto-oikeudessa, mutta epävarmustekijöitä on yhä

Urheilukeskuksen rakennukset Jyväskylän Hippoksella ovat tulleet tiensä päähän. Pesäpallostadion jää alas vasemmalle. Kuva on marraskuulta 2020.

Jyväskylään on tarkoitus rakentaa kansainvälisesti merkittävä liikunnan, huippu-urheilun sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keskus ja tapahtumapaikka. Hippos-hanketta on kuitenkin varjostanut valituskierre.

Jyväskylän massiivinen liikuntapaikkahanke Hippos on ottamassa harppauksen kohti toteutusta.

Hallinto-oikeus on hylännyt hanketta koskevat valitukset. Jyväskylän kaupungin mukaan kaatuminen tarkoittaa sitä, että mittavan liikuntakeskushankkeen valmistelua jatketaan nyt täydellä teholla.

Kaupunki neuvottelee hankkeen rahoittajakumppanien, eli rakennusyhtiö Lehdon ja sijoitusyhtiö Sepos Oy:n kanssa ensi viikolla.

Monta epävarmuustekijää yhä ilmassa

Hipposta on markkinoitu suurhankkeena (siirryt toiseen palveluun) (hankesivuille), jonka avulla Jyväskylä haluaa nousta Suomen liikuntapääkaupungiksi. Hanketta on valmistelu jo vuosia ja se on viivästynyt muun muassa valitusten takia.

Paljon on ehtinyt tapahtua Hipposta odotellessa. Esimerkiksi rakennusmateriaalien hinnat ovat koronapandemian ja Ukrainassa käytävän sodan takia kallistuneet huomattavasti.

– Maailma on muuttunut siitä, kun meillä oli esimerkiksi urakkatarjoukset. Nyt on hyvä ottaa tilannekatsaus tältä pohjalta. Niin kuin kaikki tietävät, rakennusmateriaalien hinnat ovat olleet nousussa. Samoin rahoitusmarkkina on muutoksessa. Nämä ovat ne kaksi asiaa, mitä lähdetään nyt kartoittamaan, sanoo elinkeinojohtaja Anne Sandelin Jyväskylän kaupungilta.

On myös mahdollista, että hallinto-oikeuden päätökselle haetaan valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Jos lupa myönnettäisiin, tietäisi se lisää viivästystä hankkeelle.

Kaupunki pitää kiinni päättämästään rahoitusosuudesta

Kaupunki on mukana Hippos-hankkeessa tällä hetkellä 23 miljoonalla eurolla. Lisäksi vuosittaisiin toimintakustannuksiin on budjetoitu 5 miljoonaa euroa. Irtaimistoinvestointeihin on arvioitu kuluvan vielä yksi miljoona lisää.

Kokonaiskustannusarvio Hippoksen toteuttamisessa oli alkuvuonna 2022 noin 170 miljoonaa euroa.

Millaiseen kustannusnousuun kaupunki on varautunut?

Sandelinin mukaan Jyväskylän kaupungin osuus ei tule muuttumaan. Kaupungin osuus osakkuusyhtiössä on 23 miljoonaa euroa.

– Se on meidän panostus tähän yhtiöön. Nyt kehitysyhtiö käy läpi ja katsoo, että mikä se kokonaiskustannus sitten hankkeelle on ja kuinka se rahoitetaan, sanoo Sandelin.

– Tämä on nyt se suuri suunnittelutyö tässä syksyn aikana, mutta kaupungin panostus on se, mikä on päätetty.

Tällä hetkellä ajatuksena on, että rakentaminen voisi alkaa ensi keväänä.