Yle Zaporižžjan ydinvoimalan naapurikaupungissa: "Venäläiset varastoivat ammuksia ydinlaitoksessa, tämä voi päättyä vielä todella huonosti"

Ydinvoimala on ollut osa Nikopolin asukkaiden arkea vuosikymmenet. Nyt se on heidän pahin pelkonsa. Venäjän armeija on kuljettanut aseita ja ammuksia ydinvoimalan alueelle.

Zaporižžjan ydinvoimala on lähellä Nikopolia, sen näkee selvästi Kakhovan tekojärven toisella puolella. Kuva: Antti Kuronen / Yle