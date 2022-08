Ukrainan sotaan liittyviä kylttejä jouduttiin poistamaan tienvarsilta – ely-keskus: "Kylttejä on tullut aika nopeasti takaisin"

Muutamia kymmeniä havaittu

Kylttejä alkoi ilmestyä maanteiden varsiin Ukrainan sodan alettua. Vasaman mukaan niitä on havaittu kaakossa muutamia kymmeniä. Osa kylteistä on ilmestynyt poistamisen jälkeen takaisin.

– Viime aikoina erityisesti aktiivisuutta on havaittu valtatien 13 varrella, joka johtaa raja-asemalle. Niitä on nyt jouduttu poistamaan ihan useampia. Kylttejä on tullut myös aika nopeasti takaisin, että sellaista aktiivisuutta ihan tässä viime päivinä on ollut, kertoo Vasama.