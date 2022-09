Kari Enqvistin kolumni: Venäjän raaka sota Ukrainassa on myös tavallisten venäläisten sota

Maailmassa hyvä ja paha kietoutuvat toisiinsa, ja myös tekemättä jättäminen on teko, kirjoittaa Enqvist.

Toive, että ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä ja että maailman paha on vain muutaman vallanhimoisen johtajan syytä, on inhimillinen. Siksi on helppoa puuskahtaa, etteivät tavalliset venäläiset ole vastuussa Ukrainan sodasta. Tai ettei heitä saisi rankaista matkustusrajoituksilla.

Keitä ovat nämä tavalliset venäläiset? Emme tiedä, kuinka monta heistä tukee Vladimir Putinia tai Ukrainaan tehtyä hyökkäystä. Vaalivilppi Venäjällä on yleistä ja äänestysprosentti alhainen, mutta varmaa lienee silti, että miljoonat ja taas miljoonat ovat äänestäneet Putinia monissa vaaleissa.

Ainakaan kaikki Suomeen saapuvat venäläiset eivät ole tavallisia. Venäjällä vain pienellä osalla kansaa on rajan ylittämiseen vaadittava passi. Helsinki-Vantaan lentokentän parkissa näiden tavallisten venäläisten Bemarien ja Audien luvuksi laskettiin äskettäin toistasataa (siirryt toiseen palveluun). Jos he vastustavat Venäjän fasismia, he tekevät sen oudosti, lomailemalla Kreikassa.

Mitä mieltä he ovat? Kuka tietää. Suomalaiset osaavat kertoa tarinoita, joiden mukaan ainakaan heidän kaverinsa eivät kannata Putinia. Mutta venäläisiä on paljon. Sataankin tuttavaan perustuva otos on yhtä luotettava kuin jos julistaisi tietävänsä pääkaupunkiseudun mielipiteet yhden espoolaisen perusteella.

Sanotaan myös, etteivät venäläiset vastusta Putinia, koska heillä ei ole tietoa. Voi olla. Mutta ajatus, että suomut tippuisivat venäläisten ostosmatkailijoiden silmiltä, kun he täällä saisivat sitä oikeaa tietoa, ei ole tältä planeetalta.

Miksi heitä liikuttaisi täkäläinen venäjänkielinen informaatio, jos he eivät edes usko Ukrainasta soittelevien sukulaistensa kertomuksia? Virossakin venäjänkielisen palvelun päätoimittaja valitti hiljattain, että vironvenäläiset katsovat vain yhä enemmän Venäjän televisiota (siirryt toiseen palveluun).

Vääryyttä vastaan ei voi taistella ilman uhrauksia.

Sitten sanotaan, että venäläisillä kyllä on tietoa mutta he eivät uskalla avata suutaan. Seurauksena kun voi olla sakkoja tai putkaa.

Mutta vääryyttä vastaan ei voi taistella ilman uhrauksia.

Nelson Mandela tuomittiin 27 vuodeksi vankilaan sabotaasista apartheidia vastaan. Ei hän miettinyt, pääseekö hän enää Kapkaupungin Prismaan ostamaan Oltermannia. Hän oli valmis antamaan uhrinsa, ja lopulta hän voitti.

Yksittäinen ihminen voidaan aina heittää vankilaan, mutta jos vastustajia on miljoonia, enää ei löydy tarpeeksi vanginvartijoita. Näin kävi DDR:n viime hetkinä, kun mielenosoittajat kokoontuivat messuamaan: "Wir sind das Volk!"

Tietysti Venäjälläkin on rohkelikkonsa. Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi yritettiin murhata mutta palasi Venäjälle tietäen fasistisen valtion rankaisevan häntä moisesta röyhkeydestä. Toivottavasti hänkin voittaa lopulta.

Suomessa tosin on valiteltu, ettei Navalnyi ole pyhimys. On paheksuttu, etteivät ukrainalaiset ole valmiita kuolemaan rehdisti avomaalla. On säälitty tavallisia venäläisiä, kun he voivat pahoittaa mielensä.

Mutta säälimisen sijasta meidän tulisi huutaa: missä on se kansa, joka Venäjällä ottaisi kohtalonsa omiin käsiinsä?

Me suomalaiset emme sitä voi tehdä heidän puolestaan. Hyväntahtoisen tšuhnan neuvot, meidän dialogimme, meidän toiveemme, eivät loppupelissä merkitse mitään. Muistakaamme Afganistania: muita kansoja on mahdotonta opettaa.

Vain venäläiset itse voivat kestävällä tavalla päättää tulevaisuudestaan.

Sitä odotellessa on selvää, että tavallisen venäläisen tulisi kärsiä Ukrainan sodan seurauksista. Aivan riippumatta siitä, kannattaako vai vastustaako hän Putinia vai onko vain opportunisti.

Venäjän raaka sota Ukrainassa on hänen sotansa. Venäjä on hänen maansa.

On oikein, että tavan venäläinen kärsii vähintäänkin enemmän kuin tavallinen suomalainen. Vaikkei meillä ollut osaa eikä arpaa Putinin päätöksiin, elämämme on silti käynyt hankalaksi, kun Venäjä käy energiasotaa Suomea ja muuta Eurooppaa vastaan. Vain koska emme halunneet, että ukrainalaisia saa tappaa.

Usein sanotaan: ”Jos et ole puolellamme, olet meitä vastaan”. Mutta maailmassa hyvä ja paha kietoutuvat toisiinsa, ja myös tekemättä jättäminen on teko.

Siksi parempi ilmaisu on: ”Jos et ole heitä vastaan, olet heidän puolellaan”.

Kari Enqvist

Kirjoittaja on kosmologian emeritusprofessori Helsingin yliopistossa ja kirjailija. Hän on kiinnostunut ihmisen paikasta maailmankaikkeudesta ja kaikesta siitä, mikä on liikuttavaa tai ihmeellistä.