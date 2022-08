"Jos kaikki soittaisivat ilmakitaraa, kukaan ei voisi pitää asetta" – ilmakitaransoiton maailmanmestaruuskilpailut julistivat rauhansanomaa

– Ilmakitaransoittohan on ollut perustamisvuodesta 1996 asti maailman rauhantapahtuma. Meidän ideologia on se, että jos kaikki soittaisivat ilmakitaraa, niin kukaan ei voisi pitää asetta käsissään.

Kokenut ilmakitarafinalisti Frédéric "French Kiss" Reau villitsi tuomarit alkuerän esityksellään kahden täyden kuutosen edestä. Reau on tehnyt vuoden 2018 kisamatkastaan Ouluun dokumentin French Kiss Goes to Oulu, joka on nähtävillä Yle Areenassa.