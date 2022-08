Kansallispuistojen kävijämäärissä jäätäneen koronarajoitusvuosien huipputasosta – juhlatunnelmaa tuovat useat nelikymppisiä viettävät puistot

Vuonna 1982 Suomeen perustettiin 11 kansallispuistoa. Sen myötä kuluvana vuonna on ympäri maan vietetty jo useita nelikymppisiä, ja vielä on muutamat syntymäpäivät tulossa.

– Palvelujen ylläpito vaatii paljon työtä. Sekä perus- että lisärahoitusta on onneksi viime vuosina ollut, sanoo Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Henrik Jansson.

Suomen luonnon päivänä juhlitaan Pirkanmaalla ja Kainuussa

Seitsemisen puistonjohtaja Tuula Peltonen Metsähallituksesta kuvailee Ikaalisten ja Ylöjärven alueella sijaitsevaa puistoa metsien ja soiden mosaiikiksi, joka henkii metsienkäytön historiaa. Tästä erityisenä esimerkkinä on Koveron perinnetila, jonka hulppean korkuisessa päärakennuksen tuvassa saattoi 1900-luvun alkupuolella sakeassa tupakansavussa majailla samanaikaisesti 40 metsätyömiestä varusteineen.

Peltosen mukaan vuonna 1859 perustettu kruununmetsätorppa oli itsestään selvä paikka juhlille. Tila on entisöity vastaamaan perinteisen hevosmaatalouden aikaa.

– Kovero on Seitsemisen helmi, kiteyttää puistonjohtaja.

Ruuhkiin on reagoitu

Kovero on Seitsemisen suosituin paikka, jossa on Metsähallituksen asiakasneuvoja Minna Kyrönviidan mukaan hyvänä päivänä yli 100 kävijää. Suomen luonnon päivän juhlien jälkeen Koveron tilan ovet menevät talvikaudeksi säppiin, mutta kansallispuistossa on nähtävää ympäri vuoden.