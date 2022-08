Energia-asiantuntijan mukaan Fortum ei ole vakuusongelmiensa kanssa yksin: Pitää hankkia rahoitusta hyvinkin lyhyellä, tuntien varoitusajalla

Kun sähkön hinta on moninkertaistunut, ovat myös sähkön tukkumarkkinoiden riskienhallinnassa liikkuvat rahasummat kasvaneet rajusti.

Karkeasti yksinkertaistaen kyse on siis rahoista, joilla varmistetaan että se, mitä on sovittu, myös toteutuu.

Vakuusvelvoitteita on sekä fyysisillä sähkömarkkinoilla että niin sanotuilla johdannaismarkkinoilla.

Vakuusvaatimukset ovat olleet varsin haastavia myös monille pienemmillekin sähköyhtiöille. Koska vaadittujen vakuuksien suuruudet voivat vaihdella jopa päivittäin, on isoja summia jouduttu kaivamaan nopeasti.

Asiasta on oltu yhteydessä Euroopan finanssivalvonnasta vastaaviin viranomaisiin jo keväällä, mutta muutokset eivät ole edenneet ripeästi. Salomaan mukaan tähän on saattanut vaikuttaa se, että ongelma on erityisen iso lähinnä vain pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla.