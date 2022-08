Donald Trumpin Mar-a-Lago-kartanossa vierailleen valeperijättären toimia tutkivat nyt viranomaiset – kuka on "Anna de Rothschild"?

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kuka on "Anna de Rothschild"?

OCCRP:n ja Pittsburgh Gazetten tietojen mukaan Inna Yashchyshyn on venäjää puhuva siirtolainen, joka on syntynyt Ukrainassa. Vielä on epäselvää, koska Yashchyshyn on saapunut Yhdysvaltoihin, ja koska hän on alkanut käyttää Anna de Rothschild -nimeä.