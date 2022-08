Kolilla muhii erikoinen kiista kylpyläyrittäjän ja Lieksan kaupungin välillä – kaupunki on haastettu oikeuteen rakentamisen jarruttamisesta

Muutaman kilometrin päässä tutusta kansallismaisemasta Kolilla muhii erikoinen kiista. Noin viisi vuotta suljettuna olleen kylpylän omistava yritys on nostanut kanteen Lieksan kaupunkia vastaan.

Koli Lotus Oy haluaisi kunnostaa kylmillään olevan kylpylän ja rakentaa viereiselle tontille hotellimajoitusta. Lieksan kaupungilta taas on loppunut usko yrittäjään, ja kaupunki on irtisanonut tontin vuokrasopimuksen. Kiistaa ratkotaan oikeudessa.

Kylpylän pyörittäminen vaatii hotellimajoitusta ympärille

Kylpylän rakentaminen alkoi Kolin Purnuniemeen vuonna 2011. Rakentaminen takkusi, mutta lopulta kylpylä valmistui vuonna 2015. Se ehti toimia noin puolitoista vuotta, mutta toiminta oli koko ajan tappiollista. Nyt kylpylä on ollut suljettuna noin viisi vuotta.

Jaruta esittelee 3D-kuvia suunnitelmista, joita yhtiöllä on Kolin Purnuniemen kylpylän alueen kehittämiseksi. Toimitusjohtaja vakuuttaa, että myös rahoitus on kunnossa. Rakentaminen tapahtuisi pääosin latvialaisvoimin. Suurin omistaja Koli Lotus Oy:ssä on latvialainen SIA "A-trading" 75 prosentin osuudella. Venäläinen yksityishenkilö omistaa yhtiöstä 20 prosenttia ja Jaruta itse viisi prosenttia.