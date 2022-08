Venäjä käyttää Zaporižžjan voimalaitosta kilpenään, sanoo Ylen ulkomaantoimittaja – asiantuntija ei usko Venäjän haluavan ydinvoimalaonnettomuutta

Zaporižžjan ydinvoimalan tilanne on taas ollut tapetilla viime aikoina. Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smithin mukaan Venäjällä on laitokselle monta käyttötarkoitusta, joista konkreettinen ydinvoimalaonnettomuus on kenties se pienin.

