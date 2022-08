Kansainvälisen atomienergiajärjestön asiantuntijat matkalla kohti Ukrainan jättiydinvoimalaa

YK:n alaisen Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n asiantuntijaryhmä on aloittanut matkansa Ukrainan Zaporižžjanydinvoimalalle ja sen on tarkoitus saapua perille myöhemmin tällä viikolla, järjestön johtaja Rafael Grossi sanoo Twitterissä.

Ryhmän kokoonpanosta ei anneta tarkkoja tietoja. The New York Times uutisoi viikonloppuna, että Grossi kuuluisi 14-henkiseen delegaatioon. Lehden mukaan muut asiantuntijat kuuluivat lähinnä niin sanotusti neutraaleihin maihin. Järjestö ei vahvistanut tuolloin tietoa lehdelle.

Uutiskanava CNN kysyi IAEA:lta delegaatiosta. Järjestö vastasi, että se ei tule antamaan julkisuuteen tietoa asiantuntijaryhmän kokoonpanosta. IAEA avasi kanavalle, että kaikissa järjestön tehtävissä on ihmisiä eri jäsenmaista ja että heidät valitaan olennaisen osaamisen perusteella. Järjestön mukaan osallistujat edustavat IAEA:ta eivätkä kotimaitaan.

Voimala kriisin partaalla

Ydinvoimalan turvallisuus on herättänyt kansainvälistä huolta. IAEA on jo pitkään varoittanut voimalan olevan kriisin partaalla ja muistuttanut, että ydinkatastrofin uhka on todellinen.