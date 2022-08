Tiktokin Kiina-yhteys herättää jälleen turvallisuushuolia – Sitra kielsi sovelluksen laitteiltaan

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Tiktok kiistää urkkivansa näppäinlyöntejä

Kiinan varjo seuraa tiukasti TikTokia

Kiinalaisen teknologiayhtiö Bytedancen omistama Tiktok on herättänyt huolta länsimaissa niin kauan kuin sovellus on keikkunut latauslistojen kärjessä. Pandemian aikana ilmiöksi nousseen sovelluksen aiheuttamat huolet ovat moninaisia.

Tiktok yrittää hämärtää Kiina-yhteyksiään

Julkisuudessa Tiktok on toistuvasti yrittänyt vähätellä yhteyksiä Kiinaan. Yhtiö nostaa usein esille, että sillä on amerikkalainen toimitusjohtaja, eikä palvelu ole edes saatavilla Kiinassa (Tiktok on kopio Bytedancen omistamasta Douyin-sovelluksesta, joka puolestaan on käytössä vain Kiinassa).