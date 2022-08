Nelostien remontti paljasti poikkeuksellisia muinaislöytöjä: kivikautinen hauta ja asuinpaikka sekä yli 1 000 vuotta vanha sepän tulisija

Asutusta jo tuhansia vuosia

– Se on ollut hyvää seutua asua. Vettä saatavilla, asutuksen kannalta hyvä vettä läpäisevä maaperä, miellyttävät aurinkoiset rinteet. Paikka on houkutellut asukkaita aina vain uudestaan, Laakso sanoo.

– Siellä on ollut joku metalliseppä, joka on tehnyt esineitä kylän tarpeisiin. Rautakautiset eli vähän yli 1000 vuotta vanhat ahjot ovat varsin harvinaisia, niitä on Suomessa ihan muutama. Tämä ahjo on oikeastaan ainoa, joka on nykyisillä moderneilla menetelmillä tutkittu ja ajoitettu, Laakso kertoo.