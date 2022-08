Korealainen supertähti Sunmi esiintyi Helsingissä ja toi mukanaan K-popin millintarkan koneiston: medialle kuvauskielto, lavaspiikit prompterista

Roosa Koistisen, Säde Sutisen, Noomi Sutisen ja Noona Salonmaan K-pop-tyyliä. – K-pop vetää mukaan, koska siinä on paljon enemmän fanikulttuuria, ja se on erilaista länsimaiseen poppiin verrattuna. Keikat ovat erilaisia, on musavideoita ja tosi-tv-ohjelmia. Korealaiseen kulttuuriin kuuluu, että fanitettavaa on enemmän kuin pelkkä biisien kuunteleminen, Säde Sutinen toteaa.

Kuva: Jussi Mankkinen / Yle