Kaupungit pohtivat, pitäisikö energiaa säästää sammuttamalla katuvalot yöksi – poliisi ei ole ajatuksesta mielissään

Poliisin kanta valon määrään on melko selvä: liikenneturvallisuus paranee, kun niin pyöräilijät kuin autoilijat voivat käyttää valaistuja reittejä.

Jos taajamassa on pimeää, se korostaa Junkkarin mukaan kulkijoiden vastuuta. Pyöräilijällä pitäisi olla valot kunnossa ja jalankulkijalla heijastimet. Kaikilla on toiminnassaan Junkkarin mielestä petrattavaa, mutta autoilijalla on erityinen vastuu alhaisesta tilannenopeudesta esimerkiksi pimeissä risteyksissä.