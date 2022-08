Itärajan tuntumassa on niin kallista polttoainetta, että Pasi Tähkäpää päätti tankata ennemmin Kouvolassa: "Jopa 20 sentin hintaero"

Pasi Tähkäpää on lähdössä Lappeenrannasta reissuun autolla ja tankkaa polttoainetta juuri sen verran, että pääsee Kouvolaan. Siellä hän aikoo tankata edullisemmilla hinnoilla.

– Täällä on aika paljonkin kalliimpaa kuin muualla. En oikein ymmärrä mistä se johtuu. Olen huomannut, että hintaero on ollut jopa 20 senttiä litralta. Se tuntuu epäreilulta, sanoo Pasi Tähkäpää.

Merkittävieä hintaeroja

Tuoreimpien tietojen mukaan hintaeroa on keskimäärin 14 senttiä. Sekä öljy-yhtiö Neste että ABC-ketjusta vastaava SOK selittävät hintaeroja paikallisella kilpailutilanteella. Samaan perusteluun kallistuu myös Liikennepalvelukauppiaat ry:n toimitusjohtaja Jari Salonen .

– Kohtuullinen hintaerohan tuo on, mutta kyse on paikallisesta kilpailutilanteesta. Sitä en osaa sanoa, miksi hinta pysyy tuolla tasolla. Hinnan määrittäjät ovat vain huomanneet, että tämä on hyvä taso ja sillä siisti, sanoo Salonen.