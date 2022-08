Satakunnan palomiespulaan ei ole puututtu – aluehallintovirastolta 1,5 miljoonan euron uhkasakko pelastustoimelle

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on asettanut Satakunnan alueen pelastustoimelle 1,5 miljoonan euron uhkasakon liian vähäisestä henkilöstöstä ja riittämättömistä korjaustoimenpiteistä.

Aluehallintoviraston mukaan Satakunnan alueen pelastustoimessa on ollut käytäntö, jossa kiireellisiin pelastustoimen tehtäviin hälytetään liian vähän henkilöstöä.

Pienin pelastustoimen kiireellisiin tehtäviin hälytettävä muodostelma on pelastusryhmä, joka koostuu vähintään johtajasta ja kolmesta henkilöstä. Satakunnan pelastustoimen alueella on useita paloasemia, joissa on palkattua henkilökuntaa alle 1+3 henkilöä.