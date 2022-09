Sairaanhoitaja Vera Solström keskeytti töiden vuoksi lomansa sekä talvella että kesällä: "Raha ei korvaa läheisten kanssa vietettyä aikaa"

Kesäkuussa tuli 65 kutsua ylimääräisiin työvuoroihin, heinäkuussa 51, laskee sairaanhoitaja Vera Solström puhelimestaan. Kyse on tekstiviesteistä, joita lasten syöpä- ja elinsiirto-osastolla työskentelevä Solström on saanut.

– Aina on tarjolla vuoroja. Käytännössä voi valita, minkä vuoron tekee.

HUS on tarjonnut myös lomankeskeytysrahaa 450 euroa sekä korotettua hälytysrahaa 150 euroa, jotta työvuoroihin saataisiin riittävästi hoitajia.

Hän on itse keskeyttänyt lomansa sekä talvella että kesällä. Molempien lomien aikana hän teki yhden työvuoron.

– Jos on täysi osasto ja useita huonokuntoisia potilaita, yhdenkin hoitajan puuttuminen on haitallista. Mikäli sijaista ei saada, potilaat jaetaan työvuorossa olevien kesken.

– Raha ei korvaa läheisten kanssa vietettyä aikaa tai sitä, ettet saa vapaapäivää. Enemmän sitä jää töihin velvollisuudentunnosta, jos näkee, että on liian paljon hommia vajaalle henkilökunnalle.

HUS pyytää lähes päivittäin ihmisiä ylimääräisiin töihin. Vantaalainen sairaanhoitaja Vera Solström kertoo, että lähes aina on töitä tarjolla. Vapaaehtoisille on vuoroja valittavaksi asti. Kuuntele, mitä Solström kertoo akuutista työvoimatarpeesta omasta osastostaan lasten syöpä- ja elinsiirto-osastolla.

HUSilla monta tapaa yrittää varmistaa hoitohenkilöstöä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä monissa yksiköissä on varallaolojärjestelmä eli henkilökunta on sovitusti varalla ja heidät kutsutaan töihin tilanteissa, joissa potilashoito sitä vaatii. Hoitajia voidaan kutsua ylimääräisiin työvuoroihin, kun joku on äkillisesti sairastunut tai muutoin estynyt tulemasta työvuoroon.