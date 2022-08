Koulut alkavat Ukrainassa – opetussuunnitelmien lisäksi täytyy laatia pelastussuunnitelmat: kuka vie lapset väestönsuojaan ja missä järjestyksessä?

Koska turvallisuustilanne on erilainen eri puolilla Ukraina, alueviranomaiset ja koulut saavat päättää itse, aloittavatko he lukuvuoden etä- vai lähiopetuksessa.

Lähiopetukselle on yksi ehdoton vaatimus eli väestönsuoja.

– Ensimmäinen tehtävämme on saada kuntoon ja varustella suojatilamme. Näytämme nämä tilat myös lasten vanhemmille, koska heidän on tärkeää tietää, missä heidän lapsensa viettävät aikaa ilmahälytyksen aikana, rehtori Kovalenko sanoo.

– Toivomme hartaasti, että tilanne maassa on sen verran vakaa, että lapset voivat opiskella lähitunneilla eikä etänä. Meidän täytyy pitää huolta opetuksen laadusta sekä meidän koulussa että ylipäätään Ukrainassa, Kovalenko sanoo.

– Joko me järjestämme opetuksen vuoroissa tai joudumme priorisoimaan ikäluokkia. Pienten lasten vanhempien on vaikeampi yhdistää työt ja lastenhoito, siksi etunenässä lähiopetukseen pääsevät alakoululaiset.

Oppilaiden ja opettajien määrä edelleen mysteeri

Tšerkasylaisessa koulussa on samoja ongelmia, jotka ovat tuttuja muuallakin Ukrainassa. Kukaan ei oikein tiedä, kuinka paljon lapsia ja opettajia palaa kouluun syyskuuksi. Monet ovat lähteneet muualle Ukrainaan tai ulkomaille, ja päätöstä paluusta saatetaan lykätä viime tinkaan.

Smart osvita -järjestön mukaan Ukrainasta puuttuu noin viidesosa opettajista. Noin puoli miljoonaa ukrainalaislasta on tällä hetkellä ulkomailla.

Ukrainan viranomaiset muistuttavat kuitenkin, että vanhempien on noudettavaa ensisijaisesti oleskelumaan lainsäädäntöä ja viedä lapset paikalliseen kouluun.

Sodan myötä Ukrainassa noin 20 prosenttia 14 000 koulurakennuksista on tuhottu.

Lähiopetuksen aloittamiseen vaadittavat suojatilat löytyvät vain 40 prosentista rakennuksista. Pahin tilanne on Mykolajivin alueella, missä lähiopetukseen soveltuu vain 16 prosenttia kouluista, paras Lvivin alueella (83 %). Kiovassa suojatilat löytyvät 68 prosentissa kouluista.

Jotkut vanhemmat eivät uskalla viedä lapsiaan kouluun, vaikka siinä olisi väestönsuoja. Myös oppikirjojen painattaminen on vaikeutunut sodan takia.

Varastosta Voiton puutarha

– Lapset kaipaavat toinen toisiaan, lapset kaipaavat jo koulua. Me näemme heitä leikkipaikoilla, ja he yrittävät puhua opettajilleen, vaikka loma ei ole vielä ohi. He kaipaavat kouluun ja haluavat aloittaa lukukauden lähiopetuksessa.