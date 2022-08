Mehuasemilla on hiljaista, sillä sateinen kesä pilasi paikoin koko omenasadon Pohjanmaalla – hedelmät kärsivät pahimmillaan kolmesta taudista

Omenissa on nyt rupea, matoja ja muumiotautia. Paikoin sato on menetetty kokonaan. Muumiotautiset omenat on hävitettävä huolellisesti.

Kotipuutarhojen omenissa muhii nyt muun muassa muumiotautia. (Arkistokuva) Kuva: Hanna Lumme / Yle