Kolttasaamelaisvainajia vietiin haudoistaan vielä 1960-luvulla Norjan Paatsjoella – nyt saamelaiskäräjät valmistelee vainajien palautusta

– Oslon yliopistossa on jopa 800–900 saamelaisen luurangot. Tässä tapauksessa puhutaan 21 kolttasaamelaisen luurangon palautuksesta, mutta jäänteitä riittää yhä paljon, kertoo Norjan saamelaiskäräjien neuvonantaja Ingeborg Larssen .

Neuvonantaja Ingeborg Larssen on työskennellyt kahdeksan vuotta saamelaisvainajien palautusprosessien eteen Norjan saamelaiskäräjillä.

Larssen on osa työryhmää, joka vastaa saamelaisvainajien jäänteistä Oslon yliopistossa. Työryhmään kuuluvat saamelaiskäräjien lisäksi myös Ä'vv-kolttasaamelaismuseon ja Oslon yliopiston edustajat. Nyt työryhmä on valmistelemassa kolttasaamelaisvainajien mahdollista palautusta Paatsjoelle. Ensimmäiset askeleet on vastikään otettu.