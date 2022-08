Kiistelty Penttilän sahan raamien siirtourakka oli nopeasti ohi Joensuussa – kerrostalotontin alle jäävä maaperä on pakko puhdistaa

Kyseessä on ainutlaatuinen erikoisprojekti, josta ei ole aiempaa kokemusta.

Tavoitteena on siirtää 26 vuoden takaisesta tulipalosta jäljelle jääneet korkeat teräsrakenteet mahdollisimman ehjinä väliaikaiseen paikkaan kaupungin varikolle Salpakankaalle.

– Varikolla raameja on mahdollista tutkia ja selvitellä niiden mahdollisuuksia myöhempää käyttöä varten. Myös taitelijalla on mahdollisuus perhetyä näihin paremmin, Joensuun kaupungin rakennuttaja Janne Kettunen kertoo.

Penttilän saha on merkittävä palanen Joensuun historiaa. Saha perustettiin Pielisjoen varteen vuonna 1871 ja sen toiminta jatkui vuoteen 1988 saakka. Sahan rakennukset tuhoutuivat rajussa tulipalossa vuonna 1996. Viime vuosina sahan alueelle on noussut uusi asuinalue.

Joensuun kaupungin rakennuttaja Janne Kettunen muistuttaa, että maaperä sahan raamien alla on puhdistettava.

Muistomerkki on tarkoitus sijoittaa uuteen puistoon

Tarkoitus on, että Penttilän sahan raameista tehty muistomerkki on valmis vuonna 2023. Muistomerkki on tarkoitus pystyttää alueelle valmistuvaan Suola-Kustin puistoon Joensuu-päivänä eli 29. marraskuuta.