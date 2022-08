Pentti Attila on luovuttanut verta 466 kertaa: "Toivottavasti nuoret innostuvat luovuttamaan, kun poistun kuvioista"

Verenluovuttajia on tällä hetkellä liian vähän. Etenkin miehistä on pulaa. Lahtelainen Pentti Attila lopettaa verenluovuttamisen, koska hän on pian liian iäkäs.

Lahtelainen Pentti Attila on harvinaisuus, joka on luovuttanut verta vuodesta 1969 lähtien yhteensä yli 460 kertaa. Sairaanhoitaja Emma Tuuli valvoo viimeisen veripussin täyttymistä.