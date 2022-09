Suomessa ruokaa voi poimia luonnosta ja se vetoaa moniin – chileläinen Karla Soto poimi elämänsä ensimmäiset kantarellit

Omavaraistaidot kiertoon-hankkeen työntekijä, sieniasiantuntija Topi Linjama on huomannut, että Joensuun kansainvälinen yhteisö on erityisen kiinnostunut ruuan keräilystä, jonka jokamiehenoikeudet mahdollistavat. Hankkeen aikana on muun muassa lipottu kuoretta Pielisjoesta ja nyt marjojen ja sienten satokaudella on käyty poimintaretkillä.