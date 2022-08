Meduusat ovat ihmetyttäneet Helsingissä viime päivinä – hyytelömäinen laji on rannoilla harvinainen, muttei tavaton vieras

Korvameduusa on ainoa Suomen vesillä, esimerkiksi Suomenlahdella säännöllisesti tavattava meduusalaji ja se kuuluukin Suomen vakiolajistoon. Meduusoja on voinut havaita vaikka Helsingin ja Tallinnan väliä seilaavilta laivoilta, mutta Suomen rannikoilla meduusat ovat harvinaisempi näky.

Korvameduusa on uimareille vaaraton

Läpikuultavat korvameduusat kasvavat loppukesästä noin 12-15 senttimetrin mittaisiksi ja niiden elinkaari on yhden kesän mittainen.

Suomessa esiintyvät korvameduusat eivät polta, vaikka niillä on polttiaissoluja hiusmaisissa pyyntilonkeroissa ja neljässä suulonkerossa.

Rannalle huuhtoutuneen korvameduusan voi ottaa käteen, koska sen elämä on jo päättymässä

Lasten on kerrottu heitelleen korvameduusoja ja muutenkin eliöitä on otettu käsiin valokuvia sekä videoita varten. Meduusoilla ei ole keskushermostoa ja tavallisen hyönteisen hermosto on Sea Lifen kuraattori Jouni Jaakkolan mukaan paljon kehittyneempi kuin meduusan. Onko oikein nostella tuntevia otuksia vedestä ja kosketella niitä?