Euroopan huomio on tänä vuonna kohdistunut miljooniin sodan jaloista pakeneviin ukrainalaisiin. Mutta maanosan ja Euroopan unionin ovia kolkuttavat jälleen myös Afrikasta, Lähi-idästä ja Aasiasta tulevat ihmiset.

Liikenne "Balkanin reitiksi" kutsutulla etappitiellä on elpymässä. Sen solmukohta on Serbia, minne ovat viime aikoina löytäneet myös Intiasta saapuvat siirtolaiset.

"Intialaisten tulo on uusi trendi"

– Intialaisia on alkanut tulla viime kuukausien aikana. Tämä on uusi trendi, sanoi leirin virkailija Andreja Marcenko Deutsche Wellen haastattelussa.

Intialaisille Serbia on houkutteleva astinlauta Eurooppaan. Viisumia ei vaadita lainkaan, tai sellainen järjestyy työn perässä muuttaville.

Serbiassa tuhansia siirtotyöläisiä

Serbiassa siirtotyöläisten osa on kehno. BBC:n serbiankielinen palvelu (siirryt toiseen palveluun) raportoi vuonna 2020, että ahtaisiin kontteihin asutetut siirtotyöläiset olivat ryhtyneet syömälakkoon saadakseen palkkansa ja kyydin kotiin. Tämä voi myös saada väen jatkamaan matkaa kohden Länsi-Eurooppaa.

Pakolaiskeskukset täyttyvät jälleen

Le Monde -lehden mukaan Subotican keskus on kesän aikana täyttynyt kuin pakolaiskriisin huippuhetkenä vuonna 2015.

Asukkaita on yli kolme sataa, vaikka tilaa olisi vain puolelle tästä. Intialaisista monet ovat Amritsarin osavaltiosta kotoisin olevia sikhejä.

Singh ja hänen turbaania käyttävä matkatoverinsa uskovat, että heillä on mahdollisuus saada Euroopasta turvapaikka Intian hinduenemmistön parissa kokemansa sorron vuoksi.

Yleensä liikkeelle on lähdetty paremman elämän toivossa. Kotimaassa ei ole löytynyt töitä tai esimerkiksi lääkekulut ovat vieneet velkakierteeseen.

Vastaanotto Unkarin rajalla on kuitenkin tyly. Deutsche Wellen talvella haastattelemat siirtolaiset kertoivat kovista otteista: rajalle tulleita oli käännytetty jalan takaisin hyytävässä säässä.

Unkari aikoo korottaa aitaa

– Eurooppalaiset poliisit eivät kunnioita meitä, valittaa eräs siirtolainen Deutsche Wellen mukaan. – He riisuivat turbaanimme tarkastuksen ajaksi, ja tarttuivat partoihimme.

Rajalle nousee leirejä

Unkarin aidan vuoksi on Serbiassa rajan tuntumaan kohonnut metsäleirejä, joita kutsutaan "viidakoiksi"

Evankelisen kirkon pastori Tibor Varga , joka on auttanut hädässä olevia jo vuosikaudet, vertaa Le Monden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) Serbian rajaseudun tilannetta Ranskan Calais´in jättiläismäiseen pakolaisleiriin.

– Unkarille tämä sopii, mutta me olemme vaikeuksissa, hän jatkaa.

"Balkanin reitti" vilkkain vuosiin

Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin mukaan "Balkanin reitti" on nyt vilkkaimmin käytetty väylä Eurooppaan. Sen käyttö on kolminkertaistunut viime vuoteen verrattuna: reitillä on laskettu tänä vuonna jo 70 000 kulkijaa.