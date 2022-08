Norjan energiaratkaisu voi nostaa sähkön hintaa myös Suomessa – Ruotsin ja Suomen ministerit uskovat, että yhteistyö kestäisi tämän

“Olemme läheisempiä kuin koskaan”

– Meidän pitää edistää avoimia rajoja ja tukea toisiamme, esimerkiksi Saksaa, joka on hyvin haavoittuvaisessa tilanteessa. Kaiken perusta on se, että meidän täytyy auttaa toisiamme. Joskus me tarvitsemme Suomea tai Norjaa, joskus he tarvitsevat meitä, Hallberg sanoo.