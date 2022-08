Poliisin havainto Lahdessa: nuoret rikoksentekijät ovat aiempaa piittaamattomampia – mallia true crime -sarjoista

Poliisi on ottanut Lahdessa parin viime viikon aikana kiinni viisi alle 20-vuotiasta rikosepäiltyä. Työn alla on tutkintakokonaisuus, jossa on epäiltynä parikymmentä nuorta miestä. Kuvituskuva.

Kuva: Juulia Tillaeus / Yle