Tamperelaiset valtuutetut ehdottavat, että kaupunki selvittää paikkaa mahdolliselle pienydinvoimalalle

Neljä eri puolueiden valtuutettua on laatinut asiaa koskevan aloitteen Tampereen valtuuston maanantain kokoukseen. Aloitteen laatijat ovat Joonas Kiviranta (ps.), Jaakko Mustakallio (vihr.), Matti Höyssä (kok.) ja Antti Hiitti (sd.)

Aloitteen mukaan pienydinvoimala on vielä perinteistä ydinvoimalaakin selvästi turvallisempi ja vaatii ympärilleen huomattavasti pienemmän varoalueen. Tämän vuoksi pienydinvoimalan sijoittaminen kaupungin alueelle olisi mahdollista.

– Pienydinvoiman yksi etu on se, että sillä ei tuoteta pelkästään sähköä, vaan myös lämpöä, sanoo Joonas Kiviranta.

– Pieni ydinvoimalaitos on mahdollista rakentaa paljon nopeammin ja sarjatuotantona. Niissä on vähemmän uniikkia rakennettavaa, mikä on vaivannut suuria voimalaitoksia, Hyvärinen sanoi tuolloin.