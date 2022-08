Helsingin Sanomat hyllytti selvitysten ajaksi toimittajan, jonka epäillään vuotaneen tietoja puolustusvoimille

Helsingin Sanomat on väliaikaisesti päättänyt toimittaja Laura Halmisen työvelvoitteen. Päätös on voimassa vuoden loppuun saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että Halminen ei työskentele loppuvuonna Helsingin Sanomissa, mutta häntä ei ole irtisanottu.

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi vahvistaa tiedon Ylelle. Hänen mukaansa Halmisen työvelvoite on päätetty siksi aikaa, kunnes lehti saa selvitettyä Halmisen toiminnasta esitettyjen väitteiden todenperäisyyden.

Halminen on toinen niin sanotun viestikoekeskusjutun kirjoittajista. Jutun julkaisusta on nostettu syyte turvallisuussalaisuuden paljastamisesta kolmea Helsingin Sanomien toimittajaa vastaan.

Käräjäoikeus julkisti torstaina valmisteluistunnon yhteydessä asiakirjoja, jotka paljastivat uutta tietoa Halmisen roolista juttuprosessissa. Asiakirjoista ilmeni, että Halminen oli todistajana kuullun upseerin mukaan ennen jutun julkaisua kertonut kyseiselle upseerille, että jutun toisella kirjoittajalla Tuomo Pietiläisellä on hallussaan salassa pidettäviä asiakirjoja.

– Selvitystyö on olennaista tehdä niin hyvin, että lukijoiden luottamus Helsingin Sanomien riippumattomuuteen säilyy.

Toimittaja ei käyttänyt oikeuttaan kieltäytyä työtehtävästä

Julkiseksi tulleesta lisätutkintapöytäkirjasta ilmenee Niemen mukaan yhteydenpitoa, joka on selkeästi ristiriidassa journalistin ohjeiden ja journalismin eettisten periaatteiden kanssa.

– Sen lisäksi on esitetty väitteitä, että tieto Helsingin Sanomien juttuprosessista olisi ollut puolustushallinnossa huomattavasti aiempaa tiedettyä laajemmin. Näihin väitteisiin ei ole minkäänlaista varmistusta, ja niiden todenperäisyyttä on vaikea tässä vaiheessa tietää, Niemi sanoo.

Kaius Niemi kertoo, että uudet väitteet ovat yllättäviä, ja niihin on suhtauduttava vakavasti, koska kyseessä on Helsingin Sanomien riippumattomuus. Niemen mukaan Halminen ei missään vaiheessa tuonut huoliaan juttuprosessin oikeutuksesta toimituksen johdon tietoon.

– Meidän on selvitettävä, mikä on johtanut siihen, että tietoja on viety johdon tietämättä ulkopuolisille tahoille.