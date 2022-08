THL: Vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon tarvittaisiin kevääksi 3 400 hoitajaa lisää – mitoituksen nostoon ainakin vuosi lisäaikaa

Jos pulaa paikataan hoiva-avustajilla, on tarve vielä suurempi.

Hoitajamitoituksen on ollut määrä nousta huhtikuussa vähintään 0,7 hoitajaan asiakasta kohden. Mitoituksen nostamiseen tarvitaan lisäaikaa vähintään vuosi, jotta hoitajien saatavuutta esimerkiksi koulutuspaikkoja lisäämällä ehditään parantaa, käy ilmi THL:n seurannasta.

Koulutusmääriä on nostettu, mutta se vaikuttaa viiveellä. Hallituspuolueissa on ollut valmiutta lykätä 0,7 mitoituksen voimaantuloa.

– Nopeasti vaikuttavia keinoja, jotka vaikuttaisivat puolen vuoden tai vuoden aikana tästä hetkestä eteenpäin on vaikea löytää, myöntää THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa .

Hänen mukaansa hoiva-avustajien koulutuksen lisääminen on nopein ratkaisu, koska koulutus on lyhyempi kuin lähi- ja sairaanhoitajien. Heitä tarvittaisiin kuitenkin lukumääräisesti vielä enemmän, koska he tekevät myös välillistä työtä. Mitoitukseen lasketaan mukaan vain välitön asiakastyö.