Hyvinvointialueiden työntekijöillä ei ole asiaa aluehallituksiin, vaikka aluevaaleissa valittiin korostetusti sote-alan osaajia

Aarnio kehotti Kainuun aluevaltuustoa tutkimaan asiaa, sillä Kainuussa aluehallituksessa on muutamia henkilöitä, joiden vaalikelpoisuus muuttuu vuodenvaihteessa.

Esimerkiksi Kainuun aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Huotari (kesk.) työskentelee ensihoitajana. Sama tilanne on Johanna Sorrilla (kesk.). Hän on aluehallituksen jäsen, ja hän on tällä hetkellä ensihoitaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä. Sorri siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen vuoden vaihteessa.