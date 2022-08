Ukrainan vastahyökkäys jatkuu – täsmäiskujen kohteena ovat asevarastot ja Venäjän huoltolautat

Ukrainan presidentin kanslia kertoi tiistaina, että Etelä-Ukrainassa käydään raskaita taisteluita melkein koko Hersonin alueella. Alueellisten viranomaisten mukaan pitkään odotettu hyökkäys on alku alueen takaisin valtaamiselle.

Ukrainan armeija aloitti maanantai-iltana vastahyökkäyksen Venäjän asemiin Etelä-Ukrainassa. Ukrainan mukaan sen joukot ovat murtautuneet läpi Venäjän ensimmäisistä puolustuslinjoista, kertoi ajatushautomo Institute for the Study of War (siirryt toiseen palveluun) (ISW).