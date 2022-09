Ruotsi ei enää kavahda Tanskan maahanmuuttopolitiikkaa, kirjoittaa kommentaattori – jengiväkivalta on vaalien ykkösteema, mutta myös näistä kiistellään

Ruotsin vaaleihin on enää kuusi yötä. Vaalien tärkeimmäksi teemaksi on noussut laki ja järjestys, ja se näkyy poliitikkojen puheissa.

Tanskan maahanmuuttopolitiikka oli aiemmin kauhuesimerkki ruotsalaisille politiikoille. Nyt he inspiroituvat siitä, kirjoittaa Dagens Nyheterin (siirryt toiseen palveluun) poliittinen kommentaattori Ewa Stenberg.

Hänen mielestään vaalikeskustelussa kaikki, jotka asuvat Ruotsin maahanmuuttajalähiöissä, nähdään ongelmana. Keskustelussa erotetaan me ja he.

Lähes 90 prosentilla Tukholman Husbyn asukkaista on ulkomaalaistausta. Poliisi on luokitellut sen erityisen ongelmalliseksi alueeksi. Kuva: EPA/All Over Press

Politiikan tutkija on pitkälti samaa mieltä. Tanskan maahanmuutto- ja integraatiopolitiikkaa, johon maahanmuuttovastainen kansanpuolue on vaikuttanut merkittävästi, on alettu pitää Ruotsissa hyvänä esimerkkinä. Ruotsidemokraateilla on osansa muutoksessa.

– On vaikea sanoa, kumpi on kana ja muna. On selvää, että ruotsidemokraattien kannatus ja vuoden 2015 pakolaiskriisi ovat muuttaneet ruotsalaista keskusteluilmapiiriä ja sitä, mitä mielipiteitä voi esittää, politiikan dosentti Niklas Bolin Mittuniversitetistä Sundsvallista sanoo Ylelle puhelimitse.

– Maahanmuutto yhdistetään laki- ja järjestysteemaan, olipa kyseessä maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit, ruotsidemokraatit – tai sosiaalidemokraatit.

Valtipäivävaaleissa saavat äänestää kaikki 18 vuotta täyttäneet Ruotsin kansalaiset. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Yle on käynyt läpi Ruotsin tiedotusvälineiden vaalikoneita ja nostaa esille kolme kysymystä, jotka Suomesta katsottuna vaikuttavat viattomilta, mutta jotka Ruotsissa mielletään maahanmuuttovastaiseksi politiikaksi.

1. Kielikoe: Ruotsin kansalaisten pitää osata ruotsin kieltä

Suomen kansalaisuuden saaminen edellyttää tyydyttävää taitoa suomen tai ruotsin kielessä. Kielitaito pitää osoittaa todistuksella (siirryt toiseen palveluun).

Ruotsin kansalaisuuden saaminen ei tällä hetkellä edellytä ruotsin kielen taitoa. Valtiopäivät on hyväksynyt ehdotuksen (siirryt toiseen palveluun) kielikokeesta kansalaisuuden ehtona. Se ei ole edennyt, koska kielikokeen järjestäjästä tai sisällöstä ei ole sovittu.

Samaan aikaan hallitus on jo alkanut selvittää kielikokeita pysyvän oleskeluluvan (siirryt toiseen palveluun) saamiseksi.

Kielikokeet ovat olleet Ruotsissa politiikan kuuma peruna 20 vuotta. Ensimmäisenä vaatimuksen ruotsin taidosta kansalaisuuden ehtona esitti kansanpuolue (nykyinen liberaalipuolue) vaalikampanjassaan vuonna 2002.

Silloin esitys tuomittiin laajasti. Kansanpuoluetta syytettiin (siirryt toiseen palveluun) flirttailusta muukalaisvihamielisissä virtauksissa ja äänten kalastelusta sameissa vesissä.

– Monet mielsivät ehdotuksen siten, että se oli suunnattu maahanmuuttajia vastaan, eikä sen tarkoituksena ollut auttaa heitä ja parantaa integraatiota. Siksi se oli kiistanalainen, politiikan dosentti Niklas Bolin sanoo.

Liberaalipuolueen puoluejohtaja Johan Pehrson haluaa, että että kaikkien 2–vuotiaiden kielikehitys arvioidaan neuvoloissa. Mikäli taapero puhuu liian huonoa ruotsia, hänet pitää laittaa päiväkotiin. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Kielikoe kansalaisuuden ehtona ei ole enää kiistanalainen. Kaikki Ruotsin kolme suurinta puoluetta kannattavat sitä (siirryt toiseen palveluun) paitsi kansalaisuuden myös pysyvän oleskeluluvan myöntämiseksi.

Liberaalipuolue on mennyt jälleen pisimmälle. Se ehdottaa vaalikampanjassaan kielikokeita jo kaksivuotiaille (siirryt toiseen palveluun) ja päiväkotipakkoa niille, joiden ruotsi ei ole riittävän hyvää.

Sosiaalidemokraatit ovat tehneet useita ehdotuksia kielikokeista tai -vaatimuksista. Puolue vaatisi ruotsin kielen taitoa paitsi kansalaisilta myös pysyvän oleskeluluvan hakijoilta. Kuva: Francis Joseph Dean/Dean Pictures / Alamy/All Over Press

Kielikokeiden puolesta: sosiaalidemokraatit sekä oppositiopuolueet maltillinen kokoomus, ruotsidemokraatit, liberaalit, kristillisdemokraatit.

Vastaan: hallituksen tukipuolueet vasemmistopuolue, ympäristöpuolue ja keskustapuolue.

2. Väestönlaskenta: Ruotsin viranomaisten pitää tietää, keitä maassa asuu

Rekisteritiedot perustuvat pitkälti asukkaiden omiin ilmoituksiin, esimerkiksi muuttoilmoitukseen. Ruotsin verovirasto epäilee, että suuri joukko ihmisiä on ilmoittanut rekisteriin vääriä osoitetietoja.

Erityisesti maltillinen kokoomus on ajanut aloitetta uudesta, osin fyysisesti toteutettavasta väestönlaskennasta (siirryt toiseen palveluun), koska "valtion täytyy tietää, keitä maassa asuu ja varmistaa, että he noudattavat lakia ja järjestystä".

Valtiopäivät on jo vahingossa hyväksynyt ehdotuksen (siirryt toiseen palveluun), sillä sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja painoi tiukassa äänestyksessä väärää nappia (siirryt toiseen palveluun). Lähtökohtaisesti hallituksen tulee noudattaa hyväksyttyjä esityksiä, mutta ne eivät ole sitovia.

– Tämäkin kysymys yhdistetään maahanmuuttoon, ja vastustajat kokevat, että sen tarkoituksena on päästä käsiksi maahanmuuttajiin, politiikan dosentti Niklas Bolin sanoo.

Ruotsin valtiopäivät on hyväksynyt uuden väestönlaskennan. Sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja Ibrahim Baylan äänesti vahingossa uuden väestönlaskennan puolesta huhtikuussa 2022. Kuva: Mikhail Olykaynen / Alamy/All Over Press

Ruotsin kokoomus perustelee uuden väestönlaskennan tarvetta sillä, että rikolliset voivat väärien väestörekisteritietojen turvin salata henkilöllisyytensä, piilotella oikeusjärjestelmältä ja jatkaa rikollista toimintaansa. Lisäksi he voivat lunastaa sosiaalietuuksia, joihin he eivät oikeutettuja.

Kokoomuksen mielestä on ilmiselvää (siirryt toiseen palveluun), etteivät viranomaiset tiedä, keitä Ruotsissa asuu. Verovirasto arvioi vuonna 2020, että noin 120 000 ihmistä (siirryt toiseen palveluun) on ilmoittanut sille eri osoitteen, kuin missä he asuvat.

Viime syksynä Verovirasto julkaisi lisäksi tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan väestörekisteriin ilmoitettuja vääriä osoitteita käytettiin rikosten tekemiseen. Verovirasto oli tunnistanut 500 osoitetta, joissa harjoitettiin pimeää työtä, rahanpesua, verorikoksia ja petoksia.

"Nyt panemme Ruotsin järjestykseen", lupaa maltillinen kokoomus vaalimainoksissaan. Tiukemmat rangaistukset ovat olennainen osa puolueen "laki ja järjestys" -politiikkaa. Kuva: Shutterstock/All Over Press

Puolesta: maltillinen kokoomus, ruotsidemokraatit, kristillisdemokraatit ja liberaalit.

Vastaan: sosiaalidemokraatit, vasemmistopuolue, ympäristöpuolue ja keskustapuolue.

3. Uskonnolliset vapaakoulut: Koulun pitää keskittyä tietoon

Suomessa ja Ruotsissa toimii molemmissa kourallinen tunnustuksellisia kouluja. Ruotsissa noin prosentti kaikista kouluista on tunnustuksellisia.

Vasemmistopuolueet vastustavat uskonnollisia kouluja ideologisista syistä, mutta erityisesti islamilaisia kouluja vastustetaan Ruotsissa laajemminkin.

Kysymys uskonnollisten koulujen kiellosta kietoutuu laajempaan kysymykseen niin kutsuttujen vapaakoulujen ja niiden voitontavoittelun kieltämisestä.

Islamilaiset vapaakoulut joutuivat todelliseen vastatuuleen, kun Ruotsin koulujen tarkastuslaitos löysi muutamasta vakavia puutteita.

Göteborgilaisesta koulusta löytyi esimerkiksi yhteyksiä väkivaltaiseen islamistiseen ääritoimintaan (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2019. Osa opettajista oli jopa viettänyt aikaa äärijärjestö Isisin hallitsemille alueilla Syyriassa. Vuotta myöhemmin vastaavia yhteyksiä löytyi gävleläisestä koulusta (siirryt toiseen palveluun).

Ruotsidemokraattien maahanmuuttopolitiikan ytimessä on Ruotsin suojelu järjestäytyneeltä rikollisuudelta, ihmiskaupalta ja terrorismilta. Kuva: Jeppe Gustafsson/Shutterstock/All Over Press

Näissä vaaleissa lähes kaikki puolueet vastustavat uusien uskonnollisten vapaakoulujen perustamista. Vain kristillisdemokraatit ovat täysin uskonnollisten vapaakoulujen toiminnan rajoittamista vastaan.

Edellisissä vaaleissa vuonna 2018 vain vasemmistopuolue ja sosiaalidemokraatit halusivat kieltää uskonnolliset vapaakoulut.

Useat ruotsalaistutkijat ovat sitä mieltä, että kysymys on teoreettinen (siirryt toiseen palveluun). Euroopan ihmisoikeussopimus takaa vanhemmille oikeuden valita lapsilleen perheen uskonnollisen vakaumuksen mukainen koulutus. Lisäksi kielto voisi rikkoa oikeutta harjoittaa elinkeinoa, Niklas Bolin huomauttaa.

Kiellon puolesta: sosiaalidemokraatit, vasemmistopuolue, ympäristöpuolue, liberaalit.

Kieltoa vastaan: kristillisdemokraatit, keskustapuolue

Mieilipidemittauksissa tasainen tilanne

Ruotsin vasemmisto- ja oikeistopuolueiden kannatus on mielipidemittauksissa (siirryt toiseen palveluun) lähes tasan. Sosiaalidemokraatit on kaikista puolueista selvästi suurin, mutta jatkaakseen pääministeripuolueena se tarvitsee keskusta-, ympäristö- ja vasemmistopuolueen tukea.